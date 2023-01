Stiri pe aceeasi tema

- Situația a ramas tensionata in Luetzerath marți dimineața (10 ianuarie), in timp ce activiștii de mediu germani ce lupta cu schimbarile climatice s-au confruntat cu poliția care incerca sa elibereze accesul pentru a efectua o demolare planificata pentru deschiderea unei mine de carbune, potrivit Reuters.…

- Țara europeana care va interzice tacamurile si farfuriile de unica folosinta din plastic: „O furculita din plastic are nevoie de 200 de ani ca sa se descompuna” Țara europeana care va interzice tacamurile si farfuriile de unica folosinta din plastic: „O furculita din plastic are nevoie de 200 de ani…

- Puțini dintre noi iși pot imagina o ieșire in oraș la un food court fara a lua masa cu ajutorul tacamurilor de plastic. Iata insa ca tot ceea ce era normal devine incet, incet, ilegal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Este vorba de pacientul cu cea mai lunga spitalizare pentru COVID-19 din Marea Britanie. Steve Laviniere, in varsta de 59 de ani, iși petrece al treilea Craciun departe de familia sa, dar fratele sau spera ca 2023 va fi anul in care acesta se intoarce acasa.Steve Laviniere, in varsta de 59 de ani, ar…

- Tudor Monroe este producatorul principal al piesei „Ezz Al Arab”, imnul oficial UEFA al Campionatului Mondial Qatar 2022. Tanarul, Tudor Monroe a pașit cu dreptul in lumea muzicii inca de cand avea 18 ani și s-a mutat in București. De-a lungul timpului, Tudor Monroe a colaborat cu cațiva artiști renumiți…

- Pasagerii companiei feroviare germane Deutsche Bahn vor putea sa bea cafea sau sa ia masa in farfurii de porțelan sau de sticla de calitate, de la 1 ianuarie, pentru mai multa „sustenabilitate”, a anunțat marți operatorul. „De la 1 ianuarie 2023, clienții vor putea alege vesela din porțelan și pahare…

- Fenomenul bizar care implica o turma uriașa de oi surprinsa umbland in cerc timp de 12 zile, consecutiv, in China, a facut inconjurul lumii. Fenomenul inexplicabil in totalitate se afla in atenția diverșilor specialiști. Potrivit New York Post, videoclipul ciudat, care a fost postat pe Twitter saptamana…

- Mingea lovita cu mana de Diego Maradona pentru golul sau extrem de controversat „Hand of God (n.r. Mana lui Dumneze)” de la Cupa Mondiala din 1986 a fost vanduta la licitație pentru aproape 2,4 milioane de dolari (aproximativ 2,3 milioane de euro). Ali Bin Nasser, fostul oficial de meci tunisian care…