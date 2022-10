Vescan lansează Iartă-mă lume – primul single după o pauză de trei ani Vescan, unul dintre cei mai iubiți artiști romani, revine in atenția publicului dupa o pauza de mai bine de trei ani odata cu lansarea „Iarta-ma lume”. Cunoscut pentru versurile sale și pentru mesajele puternice pe care fiecare piesa le transmite, artistul a fost un subiect de discuție pentru foarte mulți oameni, mai ales pe TikTok unde sound-urile cu piesele sale au strand zeci de mii de utilizari și sute de comentarii care aveau ca subiect: „oare cand urmeaza sa lanseze o noua piesa?”. „Iarta-ma lume” reprezinta single-ul de revenire al artistului, un „apology statement” pentru faptul ca a fost… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Minelli lanseaza „GET GET DOWN”, in colaborare cu CRISPIE, o piesa dance plina de energie. Artista iși continua ascensiunea internaționala cu o piesa ce are la baza o poveste extrem de interesanta. Single-ul este o interpolare și reinterpretare a melodiei „Me & The Gang”, de pe coloana sonora a celebrului…

- Dupa ce ne-a purtat intr-o „Vacanța in inima ta”, Edward Sanda lanseaza alaturi de Vijay un single fresh, cu o poveste efervescenta. „Ia-ți rochia aia roșie/ Care mi-a luat mințile/ De corpul tau m-ai facut dependent/ Tot ce gandesc acum este indecent” sunt „gandurile” pe care Edward Sanda le pune in…

- Astazi, artista caștigatoare a unui Grammy Kali Uchis dezvaluie o noua piesa, „No Hay Ley”. „Am scris acest cantec despre a pune dragostea mai presus de orice”, spune Uchis. „„En el amor no hay ley” inseamna „nu exista legi in iubire.” Fii cu cine te face fericit și nu asculta ce are de spus altcineva…

- Cu o comunitate de peste 2 milioane de fani care o urmaresc pe platformele de socializare, Lidia Buble a cucerit publicul cu numeroase hituri lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 900 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Artista incepe noul sezon cu a treia piesa internaționala,…

- Daca in urma cu cateva zile, Nicki Minaj a fost desemnata laureatul Video Vanguard Award de anul acesta la MTV Video Music Awards, iar in weekend, ea a cantat cu Drake și Lil Wayne la un spectacol de reuniune Young Money, acum artista lanseaza piesa “Super Freaky Girl”. Piesa “Super Freaky Girl” include…

- benny blanco a lansat “Bad Decisions”, alaturi de BTS si Snoop Dogg, primul single de pe urmatorul album al lui Blanco, al treilea material din cariera, care este așteptat la sfarșitul acestui an. Benny Blanco este renumit pentru ca a lucrat cu vedete ale muzicii pop precum Justin Bieber, Katy Perry,…

- Vara continua cu cel mai recent single Vanotek ”Happier”, care are un sound funk dance, melancolic și sensibil. Piesa a fost compusa și produsa de Vanotek, mix și master Sergiu Musteața, iar videoclipul a fost regizat de Edward Aninaru, DoP – Shivashish Ahuja. ”Happier” e acea piesa care insoțește zilele…

- Menținand un impuls de neoprit in acest an, cantareața, compozitoarea și multi-instrumentista, Claire Rosinkranz, in varsta de 18 ani, din sudul Californiei, ofera o noua melodie intitulata „123″. Piesa apare dupa imnul ei pop punkizat „i’m too pretty for this”. Acesta din urma a strans deja peste 1,2…