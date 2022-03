Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de locuri in corturi incalzite, alimente si servicii medicale gratuite sunt puse la dispozitia refugiatilor din Ucraina la Aeroportul International „Henri Coanda”, a anuntat vineri Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), citata de Agerpres . „Pentru a facilita tranzitul unui numar…

- Suntem pe drum de doua zile. Casa noastra este in Kiev. Suntem ingrozite și obosite. Soții noștri au ramas in urma, nu știm daca o sa-i mai vedem, spun doua mame, cu doi copii. Maria, 17 ani, e venita cu surorile ei și cu nepoții din partea surorilor. Soții au ramas sa lupte. Echipele Salvați […] The…

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor care se refugiaza din calea conflictului armat in plina desfașurare in Ucraina, prin grija Instituției Prefectului – județul Suceava a fost tiparita (pentru nevoile locale) o prima tranșa de 2.000 de bucați pliante de informare, redactate in limba ucraineana, și…

- O parte din produsele stranse pe platforma guvernamentala "UCRAINA - Impreuna ajutam mai mult" vor fi trimise in Republica Moldova, la centrele care adapostesc refugiati, a anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, Departamentul pentru Relatia cu Republica Moldova (DRMM), potrivit Agerpres.…

- Comunitatea ucrainenilor din judetul Arad a pregatit peste 200 de locuri de cazare pentru refugiati, marea majoritate in comuna Tarnova, dar si in municipiul Arad, iar luni efectueaza un transport de ajutoare la frontiera cu Ucraina, pentru cei care ajung in tara noastra. Fii la curent cu…

- DOPOMOHA.RO este live. Este cea de-a doua soluție din ecosistemul construit de Asociația Code for Romania in sprijinul refugiaților din Ucraina. Dopomoha inseamna ajutor in ucraineana. Ajutor pentru refugiații ucraineni care au nevoie rapid de informații corecte: care este procedura de intrare in țara,…

- Primaria Municipiului Dej a anunțat, in urma cu puțin timp, ca pune la dispoziția cetațenilor ucrainieni refugiați 100 de locuri de cazare. ”Primaria Municipiului Dej vine in sprijinul cetațenilor refugiați din Ucraina. 100 de locuri de cazare, masa, inclusiv transport gratuit, direct din localitațile…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara ca in momentul de fata Romania are gandita o rezerva strategica ce cuprinde un stoc important de locuri in care ar putea sa cazeze mii de posibili refugiati. El a fost intrebat la Antena 3 ce capacitati de cazare ar putea avea Romania…