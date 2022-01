Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Verde filiala județeana Suceava solicita Guvernlui sa gaseasca soluții pentru accesul copiilor saraci la o alimentație corespunzatoare. ”Romania este campioana in UE la saracie in randul copiilor 41,5 % in 2020, rata deprivarii materiale fiind de cca 22% in raport cu media UE de cca 6%! Copii…

- Verzii suceveni cer coaliției sa opreasca falimentarea companiilor romanești generata de creșterea aberanta și nejustificata a prețului la energie. ”Este evident ca este nevoie de o reglementare a jocului pieței in domeniul energiei, joc care afecteaza grav atat consumatorii casnici cat și firmele romanești.…

- La inceputul lunii septembrie, la Suceava se va desfașura Congresul Internațional al Bibliotecarilor. O astfel de manifestare nu a mai avut loc la Suceava de mai bine de 20 de ani. Congresul este organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” și Asociația Naționala a Bibliotecarilor. Coordonatoarea Bibliotecii…

- Prodecanul Facultații de Educație Fizica și Sport din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul universitar doctor Florin Leuciuc, sfatuiește copiii și tinerii sa faca macar o ora de mișcare, in fiecare zi, pentru a se menține activi și sanatoși. Prodecanul a declarat, la Radio…

- O studenta in anul II la masteratul de Teoria și Practica Traducerii din cadrul Facultații de Litere și Științe ale Comunicarii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a clasat pe locul secund la un prestigios concurs de traducere de poezie hispano-americana in limba romana. Studenta se…

- Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava anunța ca, in ședința de joi, 4 noiembrie, Consiliul de Administrație a hotarat revenirea la desfașurarea activitaților didactice din cadrul USV in regim fața-in-fața integral, incepand de luni, 8 noiembrie. 0 noua decizie privind modalitatea de desfașurare a…

- In urma invitației adresate de catre prefectul Alexandru Moldovan Universitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava de a se alatura demersurilor privind o campanie de informare a populației bazata pe criterii științifice, in Nucleul de coordonare a vaccinarii din cadrul Centrului Județean de Conducere și…

- De curind, Facultatea de Silvicultura din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat cea de-a V-a ediție a conferinței internaționale „Managementul integrat al resurselor de mediu”. Potrivit USV, conferința a avut loc in sistem on-line și s-a bucurat de o larga audiența, fiind distribuita…