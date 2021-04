Verzii depășesc blocul conservator în ultimul sondaj electoral din Germania Verzii din Germania se situeaza inaintea blocului conservator CDU/CSU al cancelarului Angela Merkel in preferintele electoratului, potrivit unui nou sondaj de opinie publicat duminica, scrie dpa. In asa-numitul sondaj tendinta duminical realizat de institutul Kantar pentru tabloidul Bild am Sonntag, Verzii au ajuns la 28%, in crestere cu sase puncte procentuale. Potrivit publicatiei germane, acesta este cel mare scor obtinut de Verzi in istoria sondajelor de duminica. Blocul conservator CDU/CSU a scazut doua puncte si este acum la 27 la suta. Social-democratii (SPD) au pierdut si ei doua puncte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

