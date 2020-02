VERSUS: CE FAC ASCULTATORII VIRGIN Radio ROMANIA CU 500 DE LEI?

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc o editie speciala in emisiunea lui Andrei Niculae, colegul de mai tarziu, Gabriel Feresteanu a fost invitat chiar de la ora 16:00, in timp ce Niculae a fost prezent in emisiunea lui Feresteanu doar cu o seara in urma. Pentru ca s-au nimerit amandoi, rubrica VERSUS a lui Niculae a fost...…

- Codruța Vulcu a fost desemnata caștigatoarea categoriei „The Award for Excellence and Passion” in cadrul competiției European Festival Awards, fiind prima persoana din Romania premiata in istoria de 11 ani a acestei competiții internaționale de prestigiu. In categoria „The Award for Excellence and…

- Good news: la Beraria H, JOI is the new vineri! Imediat dupa job, oamenii de la Berarie ți-au pregatit programul perfect pentru o ieșeala cu prieteni & colegi. Daca vrei sa ajungi la super-party-ul asta, poți caștiga intrare pentru tine și alți trei prieteni, dar și 1 m de bere de la Beraria H și Virgin...…

- Moise Guran a realizat joi ultima emisiune la Europa FM, el anunțand ca renunța definitiv la jurnalism pentru a urma o cale politica. A fost o ediție prelungita Romania in Direct, in care ascultatorii postului de radio au putut comenta gestul lui Moise Guran. Printre cei care au ținut sa-i transmita…

- Iresponsabilitatea si lacomia clasei politice romanesti au creat, in ultimele decenii, o categorie sociala speciala: semizeii. Sunt insi bine ancorati intr-un sistem de complicitati suspecte, care apara cu inversunare privilegiile nerusinate ale clasei politice, dar si propriile privilegii cu iz de…

- Gabriel Cotabița a postat pe contul de socializare un mesaj,in care iși spune parerea cu privire la noul val de muzica din Romania. El a spus ca desi foarte multi cantareti de la noi sunt buni, melodiile lor nu sunt difuzate la radio pentru ca posturile sunt ocupate doar cu artisti ca Irina Rimes, Carla's…

- A inceput vineri la ora 10 și mai are doar 3 ore și intra in istorie cu primul maraton on air live la Virgin Radio Romania de 48 de ore. Va rezista Andrei Niculae pana la capatul celor 48 de ore de live? Cel puțin pe Facebook, WhatsApp și Instagram mesajele venite de la tine... View Article

- Asociația Traiesc Sanatos organizeaza duminica, 8 decembrie, ediția de iarna a cursei de alergare pentru amatori Baneasa Race, powered by Baneasa Shopping City și sponsorizat de INTERSPORT Romania, City Grill, Global Vision, Zuzu Fit și Greenfield Residence. La edițiile din primavara și toamna, peste…