- Manuscrisul melodiei "Hey Jude" de Paul McCartney a fost vandut pentru 910.000 de dolari, in cadrul unei licitatii la marcarea a 50 de ani de la destramarea trupei Beatles potrivit news.ro.Manuscrisul a fost vandut cu o valoare mai mare de cinci ori fata de cat s-a estimat, la Julien's Auctions,…

- O fotografie necunoscuta cu Paul McCartney, John Lennon si George Harrison, din perioada in care activau sub numele The Quarrymen, inainte de a deveni The Beatles, a fost dezvaluita la implinirea a 50 de ani de cand grupul s-a destramat.

- Adam Schlesinger, membru al trupei Fountains of Wayne, a murit la 52 de ani dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19, informeaza The Guardian.Schlesinger a murit miercuri dimineața, potrivit revistei Variety. Un comunicat lansat de familia sa anunța ca acesta se afla in spital.Adam Schlesinger era chitarist…

- Dungile albe au fost uzate de masini dar si de milioane de turisti care vin pentru a se fotografia asa cum apar muzicienii pe coperta albumului. "Izolarea din cauza coronavirusului a oferit ocazia rara de a revopsi cea mai cunoscuta trecere de pietoni, ilustrata de The Beatles pe coperta albumului…

- „Get Back”, documentarul cineastului neozeelandez Peter Jackson despre The Beatles, va fi lansat de Walt Disney Studios in luna septembrie a acestui an, potrivit news.ro.Productia este realizata din zeci de ore de filmari din perioada „Let It Be”. „Noul film va fi bazat pe 55 de ore…

- Prototipul, realizat de Bartell in anii 1960, a fost prezentat la editia de duminica a emisiunii. Proprietarul ei, Ray, a inregistrat pentru o companie de productie de film cofondata de Harrison, care i-a cerut sa foloseasca instrumentul. "Am interpretat cateva note si el a spus: "Da,…

- Philharmonic Dining Rooms, institutie din Liverpool unde membrii formatiei The Beatles obisnuiau sa se intalneasca, a devenit miercuri primul pub englezesc din epoca victoriana care a fost clasat monument istoric de prim rang, informeaza AFP, potrivit news.ro."Phil", asa cum era supranumit,…

