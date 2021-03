Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepand cu ora 10.00, sub egida Consiliului Judetean Prahova, Muzeul Memorial „Constantin si Ion Stere” Bucov, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, va organiza o serie de manifestari culturale prilejuite de aniversarea a 103 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.…

- Primaria Municipiului Iași, alaturi de Ateneul Național din Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Iași și Centrul Municipal de Memorie Vizuala din Iași organizeaza in luna martie doua expoziții de fotografie aparținand artistului fotograf Ozolin Dușa: Expoziția „Femeie, ochii tai ma…

- Dragobete: Obiceiuri de sarbatoarea iubirii in varianta romaneasca. Evenimentul, sarbatorit in Prahova! Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova si sectiile sale din Ploiesti si din judet va invita, miercuri, 24 februarie 2021, sa celebram Dragobetele – traditiile si obiceiurile specifice sarbatorii…

- Ca și alte instituții de cultura din județ, și Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova va celebra viața și activitatea marelui sculptor Constantin Brancuși. Astfel, maine, la ora 11.00, la sediul muzeului, in Ploiești, va avea loc vernisajul expoziției temporare ”45 de ani de la nasterea modernismului…

- Primaria Municipiului Ploiesti si Garnizoana Ploiesti organizeaza o serie de manifestari cu prilejul aniversarii Zilei Unirii Principatelor Romane, in data de 24 ianuarie 2021. Astfel, in contextul acestei sarbatori nationale, in fata sediului municipalitatii ploiestene din Piata Eroilor nr.1A, duminica,…

- Accesul vizitatorilor in Casa Memoriala ''Mihai Eminescu'' de la Ipotesti va fi gratuit pe tot parcursul zilei de vineri, 15 ianuarie, cand se implinesc 171 de ani de la nasterea marelui poet, a anunțat presedintele Consiliului Judetean Botosani, Doina Federovici, citat de Agerpres.

- A trecut in neființa prof. dr. Constantin Dobrescu, reputat istoric, fost director al Arhivelor Naționale Filiala Prahova, președinte al Fundației pentru Istoria Prahovei, o personalitate de anvergura a comunitații locale. Corpul defunctului este depus la capela Bisericii Sf. Vasile din Ploiești, putand…

- La Vaslui se desfașoara duminica mai multe evenimente dedicate Sfantului Voievod Ștefan cel Mare și oștenilor sai care au invins armata otomana in batalia de la Podul Inalt. Ziua va debuta cu un vernisaj organizat exclusiv online de Secția Multimedia a Muzeului Județean „Stefan cel Mare” Vaslui.…