Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregatește sa trimita mai multe unitați cecene și prizonieri in Ucraina pentru a suplini lipsa de oameni dupa retragerea unitaților PMC Wagner, a relatat marți Bloomberg, citand surse "europene de informații".Potrivit surselor, Rusia a mutat un numar mare de unitați in Bahmut, capturat de…

- Statele Unite(SUA) au anuntat marti noi sancțiuni impotriva activitatilor grupului de mercenari rusi Wagner in Africa, in special in Republica Centrafricana, la cateva zile dupa revolta initiata de liderul sau, Evgheni Prigojin, transmite AFP. Statele Unite urmau sa anunte aceste masuri chiar la inceputul…

- Lumea tocmai a primit un indiciu al unui viitor ispititor, dar posibil și mai periculos, fara președintele rus Vladimir Putin. Ca urmare, miza occidentala in razboiul din Ucraina a crescut semnificativ. Un weekend de revolte, in care șeful mercenarilor Evgheni Prigojin și-a batut joc in mod flagrant…

- Administrația Biden urmarește situația care se desfașoara in Rusia dupa ce șeful Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a promis ca se va razbuna impotriva conducerii militare a Rusiei din cauza a ceea ce a spus ca este o lovitura cu rachete impotriva trupelor sale in Ucraina, a informat CNN.„Monitorim…

- Ministerul Apararii le-a recomandat guvernatorilor regiunilor rusesti cu cei mai multi soldati cazuti in Ucraina sa nu mai publice necrologuri, a transmis marti publicatia Verstka, fondata de jurnalisti independenti, transmite EFE.

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit bucatarul lui Putin, anunta ca oamenii sai, care lupta la Bahmut, in estul Ucrainei, nu au munitie si avertizeaza ca o contraofensiva ucraineana ar putea reprezenta "o tragedie" pentru Rusia. "Noi (Wagner) avem doar 10-15- din munitia…

- Valentin Vireagoș, un dealer de droguri din Huedin, i-a zapacit pe judecatorii de la Judecatoria Huedin. Pe masura ce a comis mai multe infracțiuni a primit pedepse mai ușoare. Dupa doua condamnari cu suspendare, la a treia a primit o simpla amenda. Decizie halucinanta a Judecatoriei Huedin. Valentin…

- Fondatorul Wagner Group, Evgheni Prigojin, „pare ca iși recaștiga favoarea” președintelui Rusiei, Vladimir Putin din cauza ofensivei slabe de iarna a armatei convenționale ruse din Donbas, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW). Potrivit ISW, compania militara privata rusa pare sa primeasca…