- Germanul Sebastian Vettel (Ferrari), olandezul Max Verstappen (Red Bull) si monegascul Charles Leclerc (Ferrari) competeaza grila de start. Britanicul Lewis Hamilton, colegul lui Bottas de la Mercedes, va pleca de pe pozitia a cincea. loading...

- Mercedes a obținut pole position pentru cursa de la Austin, insa cel care a reușit aceasta performanța a fost in mod surprinzator Valtteri Bottas. Pilotul finlandez a fost cronometrat cu 1:32.029 și l-a devansat cu numai 0.012 secunde pe Sebastian Vettel. A doua linie a grilei de start este ocupata…

- Max Verstappen (Red Bull) a fost retrogradat trei locuri pe grila de start la Marele Premiu al Mexicului, deoarece nu a incetinit cand era steagul galben, dupa accidentul lui Valtteri Bottas. Astfel, din pole position va pleca monegascul Charles Leclerc (Ferrari).Max Verstappen a fost convocat…

- Spaniolul Marc Marquez (Honda), care deja a obtinut titlul de campion mondial la clasa-regina MotoGP in acest an, va pleca din pole position la Marele Premiu al Japoniei, duminica, pe circuitul de la Motegi. Cu timp de 1:45.763, Marquez (26 ani) i-a devansat in calificari cu 132/1000 pe…

- Pilotul francez Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminica in Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore, a 15-a mansa a Campionatului Mondial, devansandu-i pe britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), si pe coechipierul sau, germanul Sebastian Vettel.

- Pilotul francez Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminica in Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore, a 15-a mansa a Campionatului Mondial, devansandu-i pe britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), si pe coechipierul sau, germanul Sebastian Vettel. Leclerc a scos cel…

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a stabilit cel mai bun timp al primei sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Belgiei la Formula 1, a 13-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri cu timpul de 1 min. 44 sec. 574/1000 (20 de tururi). Vettel l-a devansat…

- Pilotul spaniol Marc Marquez (Honda) va pleca din pole position in Marele Premiu al Marii Britanii la MotoGP, clasa-regina a Campionatului Mondial de motociclism viteza, dupa ce a reusit cel mai bun timp al calificarilor desfasurate sambata pe circuitul de la Silverstone. Detinatorul titlului mondial…