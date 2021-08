Stiri pe aceeasi tema

- Caz revoltator pe traseul Leova-Chișinau. Un șofer, in plin trafic, a ieșit din mașina pe care o conducea, a luat un obiect metalic, și a amenințat o femeie, care se afla la volanul mașinii din spate. La bord se afla soțul acesteia și fetița lor de doar 10 luni. Incidentul este inexplicabil, spun martorii,…

- Un biciclist din Lugoj a ajuns vineri la spital fiind ranit intr-un accident rutier. Politistii au anuntat ca barbatul a fost ranit pe strada Bocsei dupa ce un sofer a deschis portiera fara sa observe ca biciclistul era la cativa metri. Barbatul aflat pe o bicicleta electrica a lovit in plin usa masinii…

- Incidentul s-a produs joi, in jurul orei locale 20:00. Victima a fost gasita in zona Oxford Circus si a murit la spital la scurt timp.La locul atacului a fost reținut un tanar de 25 de ani. Acesta a fost arestat ulterior.Pentru a avea o ancheta cat mai detaliata asupra circumstantelor atacului, poliția…

- Celebrul rapper Chris Brown este acuzat ca a agresat fizic o femeie. Incidentul violent ar fi avut loc pe 18 iunie, in Los Angeles. Polițiștii au pornit imediat o ancheta pentru a afla ce s-a intamplat. Oamenii legi din Los Angeles au fost alertați și chemați de o femeie intr-o zona din San Fernando…

- Accident de circulație in aceasta seara, in zona Pieței Traian din Timișoara, in urma caruia un șofer nevinovat a fost ranit din cauza imprudenței unui coleg din trafic. „Un barbat de 39 de ani conducea un automobil pe strada Ion Mihalache dinspre bulevardul 3 august 1919 spre strada Andrei Șaguna,…

- O mașina de model Citroen a fost suprins de flacari pe strada Calea Ieșilor din capitala. Incidentul s-a produs in dimineața zilei de azi. Informația a fost confirmata de ofițera de presa al IGSU, Liliana Pușcașu.

- Polițiștii clujeni au deschis un dosar penal dupa accidentul de munca produs joi dupa-masa. Un tanar de 18 ani a cazut de la 8 metri inalțime. Incidentul s-a petrecut pe un șantier de pe strada Eroilor din Florești. Oamenii legii efectueaza cercetari pentru infracțiunile de neluarea masurilor legale…

- Un șofer, in varsta de 90 de ani, a tamponat o femeie și și-a cautat de drum. Incidentul a avut loc astazi dimineața, in jurul orei 08:00 pe o strada din satul Selemet, raionul Cimișlia.