Versiunea chineză a TikTok limitează accesul la aplicaţie al copiilor cu vârste de sub 14 ani In modul pentru tineret, utilizatorii de sub 14 ani pot accesa aplicatia numai 40 de minute pe zi si numai intre orele 6 a.m. si 10 p.m., a anuntat Douyin, care este detinuta de grupul ByteDance, intr-un comunicat. Masura de a proteja tinerii este cea mai drastica din istoria platformei, potrivit Douyin. Autoritatile de reglementare chineze si-au inasprit controlul asupra internetului in acest an, urmarind incalcarea valorilor socialiste. Autoritatile au cerut in mod special ca minorii sa fie mai bine protejati de pericolele online, inclusiv de venerarea ”orbeasca” si ”haotica” a unor celebritati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

