Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea aliaților celui de-al Treilea Reich nu aveau niciun motiv sa intre in razboi impotriva Uniunii Sovietice, scrie Boris Egorov in revista Russia Beyond. Cu toate acestea… Italienii Un aliat major al Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, Italia fascista a fost…

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. In Rusia a fost inregistrata cea mai mica incidența zilnica cu COVID-19 din luna septembrie a anului trecut - 7.770 de cazuri noi. Potrivit centrului operativ, pe 26 septembrie au fost inregistrate 7.523 de cazuri, iar cu o zi mai devreme erau anunțate 8.489.…

- Reprezentanti ai Iranului, Marii Britanii, Chinei, Frantei, Germaniei si Rusiei s-au intalnit la Viena pentru a conveni pasii necesari pentru ca acordul, din care fostul presedinte american Donald Trump s-a retras in 2018, sa fie relansat. ”Participantii isi vor continua discutiile in vederea unei posibile…

- 23 August a fost timp de peste 4 decenii ziua statului comunist, ziua de eliberare naționala și sociala, antifascista și antiimperialista, ziua in care lumea avea liber dar era obligata sa participe la mitingurile sau marșurile megalomane. 23 august 1944 a fost ziua cand regele Mihai a decis arestarea…

- UE va organiza vineri prin videoconferinta o reuniune a Comisiei mixte privind acordul nuclear iranian pentru a ''discuta perspectiva unei posibile reveniri a Statelor Unite'' in acord, a anuntat joi seful diplomatiei europene, relateaza AFP. ''Comisia mixta va fi prezidata,…

- Odata cu evoluția pandemiei Covid-19 apare un riscant discurs in care se face un paralelism inconștient intre masurile restrictive și vaccinarile și crimele celui de-al Treilea Reich. Cercurile negaționiste au incercat sa reactiveze imagini, care dateaza din Evul Mediu, ale evreului propagator de ciuma,…

- Ministrii de externe ai Statelor Unite, Germaniei, Frantei, Italiei si Marii Britanii si-au reafirmat angajamentul fata de o solutie politica a conflictului din Siria, la implinirea a 10 ani de la izbucnirea revoltei contra presedintelui sirian Bashar al-Assad, informeaza DPA, potrivit AGERPRES.…

- Ministrii de externe ai Statelor Unite, Germaniei, Frantei, Italiei si Marii Britanii si-au reafirmat angajamentul fata de o solutie politica a conflictului din Siria, la implinirea a 10 ani de la izbucnirea revoltei contra presedintelui sirian Bashar al-Assad, informeaza DPA. Intr-o declaratie…