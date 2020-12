Versete biblice frumoase despre dragoste, prietenie și familie Atunci cand poate am uitat sa ne oferim dragostea celor mai importante persoane din viețile noastre, cum ar fi copiii, parinții și prietenii, credința ne arata din nou cat este de important acest lucru pentru noi. In continuare, in acest sens, va prezentam cele mai frumoase versete biblice! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Andrei este sarbatorit in fiecare an pe data de 30 noiembrie, iar conform statisticilor din țara noastra, peste 800000 de persoane iși serbeaza onomastica. Avand in vedere numarul foarte mare de...

- Credința este cea care ne poate ajuta in orice situație. Datorita ei putem ajunge departe in viața, ori ne gasim alinarea și puterea merge mai departe, in situațiile cele mai dificile. Precum rugaciunile, exista și versete biblice care pot face minuni pentru noi.

- Un original concurs in care au fost votate cele mai frumoase soferite profesioniste se va materializa prin editarea, la sfarsitul anului, a unui calendar. Romanul care a a creat o pagina dedicata soferilor profesionisti din Romania, „Ilie Matei – Omul Soselelor“, a initiat un inedit concurs pe Facebook,…

- Vestea ca prietena, sotia sau orice alta cunostinta este insarcinata este un prilej de bucurie, mai ales atunci cand aceasta veste intregeste familia. De cele mai multe ori, acest lucru atrage dupa sine noi responsabilitati pe care cei din proximitate trebuie sa le intruneasca. Vorbim aici despre nasii…

- Titu Bojin, candidatul ALDE pentru presedintia CJ Timis, sustine ca peste un an de zile turistii vor putea ajunge la granita cu Serbia cu vaporul, direct de pe Bega, gratie finalizarii pana atunci a lucrarilor la nodul hidrotehnic Sanmihaiu Roman. Cel care a fost pana de curand directorul Administrației…

- Elevii cu simptome de boala nu trebuie sa se prezinte la scoala, iar parintii au obligatia de a anunta unitatea de invatamant, precum si medicul de familie, precizeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS), potrivit AGERPRES.GCS a prezentat, vineri, o serie de reguli si recomandari…

- ​Adeverința medicala pentru inscrierea in colectivitate și avizul epidemiologic pentru reintrare in colectivitate sunt obligatorii pentru elevi și preșcolari, la inceperea noului an școlar, a precizat miercuri, 9 septembrie, Ministerul Sanatații, la solicitarea HotNews.ro. Reprezentanții instituției…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Plopeni cauta o tanara, in varsta de 24 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu, din comuna Dumbravești in luna iulie și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate…