Stiri pe aceeasi tema

- Vulpita si Viorel au intrat in piramida. Nu, nu au ajuns la piramidele din Egipt, inca, ci la o piramida cu totul si cu totul iesita din comun. O piramida dubla! O constructie unica in lume, o inventie brevetata a unui psiholog roman, in care sotii Stegaru s-au simtit. reintineriti.

- Veronica nu a scapat nici de aceasta data de emoții. Deși vizita la piramida trebuia sa o scape de stres, soția lui Viorel a trecut prin niște mari peripeții. Iata ce a speriat-o de moarte pe Vulpița!

- Mirela Vaida a facut un anunț despre starea de sanatatea a Veronicai și a lui Viorel, dupa ce soții Stegaru au fost confirmați cu COVID-19. Potrivit spuselor prezentatoarei, Vulpița și soțul sau așteapta sa se elibereze paturi in spitalele din București.

- Rafaelo i-a pregatit Veronicai un cadou de proporții! Artistul nu a stat pe ganduri și i-a cumparat Vulpiței o mașina, insa nu una obișnuita, ci de cateva mii de euro. Extrem de entuziasmata de darul primit, soția lui Viorel arde de nerabdare sa inceapa orele de condus.

- Viorel este pregatit sa „rupa” din nou Trending-ul! Dupa piesele de senzație scoase alaturi de Maria Constantin și Rafaelo, soțul Vulpiței a facut o alta colaborare, cu artista Liliana. Cei doi au filmat deja cadrele, iar melodia mai are puțin pana la lansare. Imagini de senzație cu protagoniștii, din…

- Ieri, vestea data de Emily in platou la ”Acces Direct” a șocat pe toata lumea: Veronica, agresata de Viorel? Nici gand! Soțul Vulpiței a povestit exact cum a decurs totul. In plus, fosta asistenta TV a incalat regulile!

- Viorel este gata sa-i arate Veronicai ca nu este un barbat de lasat! Inca de la primele ore ale zilei, soțul Vulpiței s-a imbracat corespunzator și a plecat ținta sa munceasca. Așa cum era de așteptat, barbatul din Blagești nu a fost o apariție oarecare și le-a atras atenția tuturor pe strazile din…

- Senzații tari la inalțime - de asta au avut parte Vulpița și Viorel in Mamaia, cand au ajuns la telegondola. Și pentru ca a fost weekendul premierelor, soții Stegaru nu aveau cum sa plece de la mare fara sa incerce și aceasta experiența. Asta chiar daca Veronica iși simțea inima in gat!