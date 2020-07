Stiri pe aceeasi tema

- Deși disputele și tachinarile sunt la ordinea zilei, Veronica și Viorel uita de toate atunci cand vine vorba de munca. Nu, nu este vorba despre nicio noua melodie, ci despre gospodarit! Soții Stegaru au lasat microfonul deoparte și au pus mana pe sapa, insa nu oriunde, ci acasa la celebra artista Maria…

- Dupa indelungi certuri, Veronica și Viorel le-au facut telespectatorilor „Acces Direct” o surpriza de proporție! Cei doi și-au dat mana și s-au sarutat de mama focului in fața camerelor de filmat. Cand parea ca in sfarșit au ingropat securea razboiului, Vulpița s-a sucit și a aruncat bomba, in direct!

- Veronica și Viorel sunt puși din nou pe cearta! Dupa ce ieri Vulpița și-a acuzat soțul de infidelitate, acum reproșurile vin din partea soțului sau. Barbatul din Blagești susține sus și tare ca tanara a furat!

- Veronica și Viorel sunt hotarați sa arate lumii cat de pricepuți sunt. Nu, nu la cantat, caci au dovedit deja asta prin numarul uriaș de vizualizari pe care le-au adunat cu ajutorul pieselor sale, ci prin treburile gospodarești. Soții Stegaru au renunțat pentru cateva momente la microfon și au pus mana…

- Nu-i de mirare, insa iata ca Veronica și Viorel sunt tot de primele locuri și de data aceasta, dupa ce in urma cu doar 2 zile au lansat o noua piesa. Soții Stegaru au deja jumatate de milion de vizualizara, iar numarul continua sa creasca de la o zi la alta!

- Vulpița și Viorel au fost surprinși in cateva ipostaze inedite. Cei doi soți au lasat balta certurile și au aratat ca pot face echipa buna. Unde? La curațenie. Aceștia s-au pus serios pe treaba și nu s-au lasat pana ce nu au facut luna toata casa!

- Veronica și Viorel, la un pas de desparțire? Soții Stegaru par mai horatați ca niciodata sa dea divorț. Aceștia și-au scos verighetele de pe degete și susțin ca vor merge pe drumuri separate!

- Momente extrem de emotionante pentru cuplul Stegaru. In Joia Mare, Veronica si Viorel au avut parte de vizita duhovnicului lor. O vizita care i-a facut pe sotii Stegaru sa-si deschida sufletele mai tare ca niciodata și sa vorbeasca despre lucruri pe care, pana acum, le-au tinut doar pentru ei.