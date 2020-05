Stiri pe aceeasi tema

- Viorel a ajuns la capatul rabdarii! Dupa ce a vazut imaginile misterioase cu Veronica și Rafaelo in timp ce se indreptau catre studio, barbatul din Blagești este foc și para pe soția lui. Motivul? Vulpița s-a lasat masata de artist, fara sa țina cont de partenerul sau de viața!

- Cei doi soți care fac ravagii in emisiunea „ Acces Direct ” stau de mai multe luni in Capitala, iar fetița lor, Maria, a ramas in grija bunicii din partea tatalui in satul Blagești, județul Vaslui. Astfel, micuța plange de dorul parinților sai, chiar daca soții Stegaru au trimis acasa de Paști pachete…

- Cuplul Stegaru travserseaza din nou o perioada tensionata. Dupa ce a incercat sa ingroape securea razboiului, Veronica s-a simțit din nou tradata de soțul sau. Cei doi au mers in vizita la dansatoarea Emy, iar Vulpița a trecut intr-o clipa de la extaz la agonie.

- Deși nu cu mult timp in urma Veronica se declara extrem de nervoasa pe dansatoarea Emy, tanara din Blagești și soțul sau i-au facut o vizita acesteia. Și inca ce vizita...! Viorel a lasat balta intr-o clipa gatitul și și-a concentrat toata atenția asupra blondinei, lucru ce a scos-o din sarite pe Vulpița!

- Un nou scandal monstru a avut loc in cuplul Stegaru. De aceasta data, cea care a fost aprins scanteia a fost Veronica, atunci cand a hotarat sa iși faca o schimbare de look. Viorel nu s-a aratat deloc incantat de idee, motiv pentru care cei doi soți și-au aruncat cuvinte. Vulpița s-a izolat in dormitor,…

- Sunt mulți oamenii care ii critica pe Vulpița și pe Viorel, celebrii soți Stegaru care au tot fost in prima linie la „Acces Direct”. Daca la inceput oamenii erau revoltați de toate bazaconiile pe care Veronica le facea in satul Blagești, acum au aparut și cei care o pun la colț pentru ca, spun ei, a…

- S-au sorbit din priviri, si-au furat sarutari unul altuia si s-au imbratisat ori de cate ori au avut ocazia! Dupa atatea furtuni si scandaluri, Veronica si Viorel par mai indragostiti ca niciodata. Iar aceasta indragosteala li se citeste pe chip!