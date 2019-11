Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea in Moldova va fi mai calda decat normalul termic al perioadei, cu cerul temporar noros. Vor fi posibile ploi slabe, iar vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari la munte. Temperaturile maxime vor oscila intre: 8 si 12 grade. La noapte, vremea in Moldova va fi apropiata…

- La competitia desfasurata în Sala „Ana Pascu” din Bucuresti au participat 20 de scrimere de la 8 cluburi din toata țara. Calugareanu a învins-o în finala pe colega sa de club Maria Boldor, cu 15-13. Pe locul al treilea s-au clasat Anastasia Ceres (CS Poli Timisoara)…

- Liberalii au reusit o victorie istorica in judetul Botosani. Klaus Iohannis a reusit sa castige alegerile si intr-unul dintre cele mai puternice bastioane ale social-democratilor. In primul tur al alegerilor, Botosaniul a fost singurul judet din Moldova unde Viorica Dancila s-a impus.

- Premierul Viorica Dancila afirma ca va sustine propunerea ranitilor de la incendiul din clubul Colectiv de modificare a legislatiei, astfel incat sa primeasca decontarea ingrijirilor atat timp cat este nevoie. "Am primit scrisoarea victimelor tragediei de la Colectiv si am cautat in ultimele…

- Doi cetațeni ai Romaniei, in varsta de 31 și respectiv 58 de ani, care au racolat mai multe tinere din Moldova pentru practicarea prostituției, reținuți in timp ce insoțeau trei tinere cu varste cuprinse intre 21 și 29 de ani, in Romania.

- "Proiectul de ordonanta de urgenta care prevede ca termenul de inregistrare a cetatenilor romani ca alegatori in strainatate se finalizeaza in data de 15 septembrie 2019 va fi supus de urgenta adoptarii Guvernului in sedinta de joi, iar AEP a luat hotararea de a mentine aplicatia deschisa inregistrarilor",…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, luni, ca pensionarii au inceput deja sa isi primeasca pensiile pe luna septembrie, majorate cu 15 la suta, "chiar daca presedintele vrea sa sacrifice si sa blocheze constant Romania". "Vreau sa fie foarte clar: am aceasta situatie sub control si niciun roman nu trebuie…