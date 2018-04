VERONICA MICLE S-A INTORS ACASA.

Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga lume sarbatoreste la sfarșitul lunii aprilie Ziua Internaționala a Dansului, o sarbatoare marcata neintrerupt din anul 1982. Cu aceasta ocazie, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” va invita in data de 26 aprilie pentru a sarbatorii aceasta frumoasa zi a bucuriei la spectacolul de gala…

- Caravana “Fii pregatit!” va ajunge sambata, 31 martie, in orașul Alba Iulia și va fi amplasata pe platoul din fața Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia iar duminica, 1 aprilie, in orașul Blaj, fiind amplasata in parcarea Hotelului Tarnavele. Timp de doua zile, in intervalul orar 10:00 – 18:00,…

- Pisica unui barbat din Florida ce a disparut in urma uraganului din 2004 a fost reunita cu stapanul sau dupa 14 ani. Human Society of The Treasure Coast, din SUA, a postat pe pagina de Facebook ca pisica a fost gasita pe strazi recent, iar reprezentantii asociatiei au observat rapid ca pisica…

- 100.000 de lei, adica aproape 20.000 de euro, trebuie sa plateasca Primaria Bascov pe facturile la telefon, dupa ce angajații primariei au trimis sms-uri de pe telefoanele de serviciu, la indemnul primarului Gheorghe Stancu, pentru a susține ansamblul folcloric al Casei de Cultura din localitate, intr-o…

- Silviu Rus nu va mai fi la conducerea Casei de Cultura «Liviu Rebreanu» Nasaud, dupa ani in care orașul academicienilor și-a recapatat stralucirea prin evenimentele organizate de instituție. Managerul se reintoarce in domeniul privat.

- Ieri a avut loc marea finala a competitiei ce a tinut cu sufletul la gura o tara intreaga si anume „Duelul Ansamblurilor”. In marea finala a competitiei au ajuns trei ansambluri,iar doua dintre acestea veneau din Arges, Doina Bascovului si Doina Circinovului. Al treilea ansamblu ajuns in finala era…

- Un tanar de 20 de ani, din Focșani, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani pentru savarșirea infracțiunii de distrugere. Conform rechizitoriului, la data de 23 iunie 2017, in timp ce se afla in zona Casei de Cultura din municipiul Focșani,…