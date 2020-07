Stiri pe aceeasi tema

- Veronica și Viorel au fost din nou protagoniștii unui scandal monstru! De aceasta data, lucrurile au escaladat atat de mult, incat barbatul din Blagești pare ca-și vrea soția dupa gratii! Ba mai mult, scos din minți, acesta i-a aruncat hainele Vulpiței pe geam!

- Suparata pe Viorel de cateva zile bune, Veronica a simțit nevoia de alinare. Și cine altcineva i-ar fi putut-o oferi decat buna sa prietena Sonia Trifan? Simțindu-se in sfarșit ocrotita, Vulpița a izbucnit in lacrimi la auzul unei propuneri ce-i va schima viața!

- Mirela Vaida s-a saturat sa tot fie criticata din cauza celor doua personaje nelipsite de la Acces Direct, Vulpița și Viorel. Prezentatoarea tv a comparat-o pe tanara cu Monica Gabor și a explicat totul, pentru ca oamenii sa ințeleaga.„Lumea a ințeles ca ei unt autentici. Au doze de naivitate din cauza…

- Viorel a lasat garda jos, in schimb Veronica se ține tare pe poziții! Barbatul vrea cu orice preț sa o recucereasca, motiv pentru care a mers chiar și la consilier, insa Vulpița nici nu vrea sa auda de soțul ei. Iata ce o deranjeaza cel mai mult pe tanara din Blagești!

- Dragoste cu nabadai intre Vulpița și Viorel! Casnicia celor doi a inceput sa scarțaie de la o vreme, așa ca, duhovnicul și-a facut prezența și a incercat sa-i impace pe soții Stegaru. Oare a reușit sa lege la loc iubirea dintre ei?

- Cei doi soți care fac ravagii in emisiunea „ Acces Direct ” stau de mai multe luni in Capitala, iar fetița lor, Maria, a ramas in grija bunicii din partea tatalui in satul Blagești, județul Vaslui. Astfel, micuța plange de dorul parinților sai, chiar daca soții Stegaru au trimis acasa de Paști pachete…

- Cuplul Stegaru travserseaza din nou o perioada tensionata. Dupa ce a incercat sa ingroape securea razboiului, Veronica s-a simțit din nou tradata de soțul sau. Cei doi au mers in vizita la dansatoarea Emy, iar Vulpița a trecut intr-o clipa de la extaz la agonie.

- Deși nu cu mult timp in urma Veronica se declara extrem de nervoasa pe dansatoarea Emy, tanara din Blagești și soțul sau i-au facut o vizita acesteia. Și inca ce vizita...! Viorel a lasat balta intr-o clipa gatitul și și-a concentrat toata atenția asupra blondinei, lucru ce a scos-o din sarite pe Vulpița!