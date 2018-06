Stiri pe aceeasi tema

- Veronica Pricop, fetița de 11 ani din Vaslui care fugise de acasa, a fost gasita. Din primele informații, copila se afla acasa la o vecina din sat, unde mersese pentru ca i se facuse foame, scrie Observator.

- Este stare de alerta in comuna Balteni din județul Vaslui, dupa ce o copila de 11 ani a disparut de acasa. Zeci de jandarmi, polițiști, dar și sateni s-au alaturat rudelor in operațiunea de cautare și salvare a micuței. Inainte sa plece de acasa, Veronica a lasat un bilet de adio. Dupa ce l-au citit,…

- Tragedie in presa! O jurnalista de la un post de televiziune din Salvador a fost asasinata! Cel puțin asta titreaza televiziunea la care lucra. Femeia avea 33 de ani și a fost data disparuta. A fost gasita moarta dupa cateva ore. Jurnalista Karla Turcios, din Salvador, a fost data disparuta duminica.…

- O fetita de trei ani din Oltenita data disparuta luni dupa-amiaza a fost gasita inecata la 2 km de casa. „Fetita a fost gasita decedata in apele raului Arges la 2 km in aval fata de locul disparitiei. A fost deschis dosar penal, cercetari cu privire la imprejurarile disparitiei si cauzele decesului”,…

- Tragedie de Paște pentru o familie din Oltenița, județul Calarași. Giulia, fetița lor in varsta de 3 ani, a disparut de acasa și a fost gasita moarta. O fetița de numai trei anișori din Oltenița,...

- Giulia Ionela Gabriela Colgiu, copila de trei anișori din județul Calarași, a fost gasita fara suflare. Trupul micuței a fost descoperit dupa ce mai multe echipe de cautare și salvare au scotocit fiecare loc din jurul casei. Anchetatorii au declarat ca, la prima vedere, fetița nu a suferit leziuni,…

- Adolescenta din Vaslui disparuta de acasa saptamana trecuta a fost gasita, informeaza vremeanoua.ro. In timp ce familia ei o cauta cu disperare, Emine Bigea se afla in Dolj, la un prieten. Cel mai probabil, este vorba despre baiatul de care tatal fetei spunea ca se imprietenise cu Emine, noteaza sursa…

- O patrula de jandarmi din cadrul Grupei de Supraveghere și Intervenție Chișineu-Criș, aflandu-se in misiune de patrulare in aceasta dimineata, a observat o fetița imbracata sumar pe strada Garii din oras. In urma verificarilor, jandarmii au constatat ca minora, nascuta in 24.04.2002 in Timișoara, a…