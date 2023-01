Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, nu intenționeaza sa-și dea demisia in contextul scandalului scurgerilor de informații de pe Telegram. Dragalin spune ca a preluat șefia instituției in urma unui concurs transparent. Șefa Procuraturii Anticorupție spune ca in condițiile in care veridicitatea…

- Fostul deputat Vladimir Andronachi, un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, a fost nevoit sa se intoarca in Republica Moldova, dupa ce a fost extradat de catre Ucraina, transmite Ziarulnational . Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a declarat ca autoritațile ucrainene l-au declarat pe…