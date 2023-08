Stiri pe aceeasi tema

- Decretul privind eliberarea Veronicai Bradauțanu din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova in domeniul justiției a fost publicat marți, 15 august, in Monitorul Oficial, comunica MOLDPRES . Potrivit documentului, consilierul se elibereaza din funcție de la data de 14 august 2023, in…

- Zece candidați la funcția de judecator nu au prezentat dovada faptului ca au activat in domeniul dreptului in ultimii cinci ani. In context, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) invita aceste persoane sa prezinte informațiile necesare in cel mai scurt timp, noteaza Noi.md. "Plenul CSM a hotarit…

- In baza cererii nr. 73810 din data de 23.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului ROMA ANTIC PI S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul municipiul Constanta, strada Justitiei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele prin care se ia act de demisia Gabrielei Firea din functia de ministru al Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si prin care ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan, este desemnat interimar in

- In baza cererii nr. 50739 din data de 29.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : Constructii Renovari Instalatii S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in: satul…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Tot luni, Alexandru-Mihai Ghigiu a fost numit in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului.

- Decretul privind desemnarea lui Marcel Ciolacu in calitatea de candidat la functia de prim-ministru a fost publicat, marti, in Monitorul Oficial, informeaza AGERPRES . Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind desemnarea lui Marcel Ciolacu in calitatea de candidat la functia de prim-ministru,…