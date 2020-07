Stiri pe aceeasi tema

- Emily Burghelea a declarat chiar in emisiunea prezentata de Mirela Vaida ca Vulpita i s-a confesat ca ar fi agresata de Viorel. Fosta asistenta TV a acuzat echipa emisiunii ca are cunostinta de faptul ca Viorel este violent, dar ascunde acest lucru de dargul audientei. De alftel, Emily a decis sa…

- Emily Burghelea si-a dat demisia in direct de la Acces Direct. Fosta asistenta a facut declaratii socante intr-un video urcat pe o retea de socializare, adaugand o alta varianta a plecarii sale. Aceasta a atacat-o chiar si pe Mirela Vaida, declarand ca aceasta i-a vorbit urat dupa ce camerele s-au…

- O angajata ca ea, mai rar! Vulpița da dovada de seriozitate și face totul pentru a-i fi pe plac Soniei Trifan! Astazi, Veronica a vandut prima sa pereche de pantofi, iar Sonia este mai mandra ca niciodata de ea!

- Mirela Vaida a dat detalii despre salariul primit la Acces Direct. Intr-un interviu acordat in emisiunea Danei Savuica, vedeta a ținut sa precizeze ca este platita pe ediție și ca nu primește o suma fabuloasa, așa cum s-a speculat.„Eu sunt platita pe editie. Asa sunt salariile in televiziune, in general.…

- Vulpița și Viorel au ajuns vedete in comuna natala, Blagești, dupa dese apariții in cadrul emisiunii „ Acces Direct ” de la Antena 1. Consatenii celor doi toaca febril subiectul disputelor aparute in cuplu, iar cancan.ro a incercat sa afle ce cred oamenii despre Vulpița și Viorel. O sursa a povestit…

- De cand Rafaelo a intervenit iremediabil in relația lor, cei doi se cearta zilnic la emisiunea Acces Direct , scrie Cancan . La finalul unei emisiuni, Viorela declarat ca este hotarat sa plece la Blagești și s-o lase pe Vulpița singura in Capitala. „Vrea sa plece la gara… drum bun!”, i-a spus Veronica,…

- Mirela Vaida a rabufnit in direct, dupa ce a primit o somație de la Consiliul Național al Audiovizualului. Prezentatoarea a facut o pauza de la tratarea subiectului Vulpița și Viorel pentru a spune tot ce are pe suflet, chiar in timpul unei ediții recente a emisiunii „Acces Direct”.

- Tensiunea intre sotii Stegaru e, parca, pe zi ce trece, tot mai mare! Faptul ca Viorel vorbeste, pe la spatele sotiei, cu alte domnisoare, o tulbura cumplit pe Veronica. Atat de tare, incat aseara, dupa emisiune, a suna la numarul de telefon la care Viorel a trimis sms-uri siropoase.