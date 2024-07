Vernisajul expozitiei Vesmintele banatenilor de altadata la Muzeul de Arta Populara din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Sala „Castel” a Muzeului „Mihai Eminescu” de la Ipotești gazduiește luni vernisajul expoziției „Tabloul povestește” Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean Botoșani, a anunțat astazi ca organizeaza luni, 29 iulie…

- Muzeul National al Marinei Romane, cu sediul in Constanta, pe strada Traian nr. 53A, a anuntat ca organizeaza joi, 18 iulie 2024, de la ora 17:00, vernisajul expozitiei de acuarela "Aquamarina". Autorul acestei expozitii este artistul Vasile Trandafir. Prezentarea expozitiei "Aquamarina" va fi facuta…

- Cladirea Anatomie a Universitații de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, un edificiu cu o istorie de peste 120 de ani, va fi modernizata prin intermediul Programului Regional Nord-Vest, in urmatorii cinci ani.

- Excursia la Tulcea cuprinde urmatorul itinerariu: vizita la Manastirea Celic Dere, vizita la Acvariu, vizita la Muzeul de Etnografie si Arta Populara, vizita la Muzeul de Istorie si Arheologie Scoala Profesionala "Radu Priscu" din Dobromir, judetul Constanta, in calitate de autoritate contractanta,…

- In 6 iunie 2024, la ora 16,30, la Biblioteca Judeteana "George Cosbuc", va avea loc vernisajul expozitiei "Identity Puzzle", care contine lucrari ale elevilor de liceu din Colegiul National "Liviu Rebreanu" din Bistrita, realizate in cadrul orelor de educatie plastica. Tema abordata este cea a identitatii…

- Miercuri 5 iunie 2024 ora 16.00 Muzeul de Arta Constanta organizeaza vernisajul expozitiei de pictura DINTR ODATA EU al artistei CORNELIA GHERLAN, curator fiind Madalina Mirea. "Ceea ce face privitorul captiv in lucrarile Corneliei Gherlan este acea intuitie a insolitelor acorduri cromatice, in care…

- In cadrul ediției din acest an evenimentului „Noaptea Muzeelor", Muzeul de Etnografie și Arta Populara din Targu Mureș aduce in prin plan vizitatorilor cateva momente cu totul speciale. Unul din acestea este dedicat celor care, in 2023 au primit distincția „Tezaur Uman Viu", Petruț Chirteș din Ibanești-Dulcea…

- Luni, 20 mai, ora 15.00, la sediul Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu" din Falticeni va avea loc vernisajul expoziției „A fost odata un poem" a artistei Andreea Pricop. Prezinta prof. Gabrel Baban, pictor si autor al unor lucrari de arta monumentala, membru al Uniunii ...