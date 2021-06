Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului in parteneriat cu Asociația Suporterilor Timișoreni „Druckeria” și cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și al Universitații Politehnica Timișoara va invita joi, 10 iunie 2021, ora 19:21, in mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia, la deschiderea expoziției „Politehnica…

- Meteorologii au emis, vineri, noi alerte meteo. ANM anunța ploi torentiale pana sambata dimineața. 19 județe se afla sub avertizare Cod portocaliu de ploi ce depașesc 40 - 60 l/mp. Prima alerta Cod galben este in vigoare in intervalul vineri ora 13.00 – ora 21.00 In Oltenia, sudul Banatului,…

- Muzeul National al Banatului (MNB) va prezenta, joi, o selectie de bunuri culturale de valoare, achizitionate in perioada pandemiei, precum si piese descoperite de arheologi pe santierele organizate anul trecut in judet, in cadrul evenimentului "Patrimonium 2020". "Evenimentul 'Patrimonium…

- Un incediu a avut loc ieri dimineața in regiunea Banatului. O gospodarie a fost cuprinsa de flacari inainte de ivirea zorilor intr-un cartier din Municipiul Caransebeș. La locului incidentului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri care s-au chinuit din rasputeri sa stinga flacarile. Dupa primele…

- Primul purtator de cuvant al Armatei și al revoluționarilor pentru jurnaliștii straini, Corneliu Nicolae Vaida, a vizitat capitala Banatului. Impreuna cu viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabara, a facut o „plimbare tematica” prin cartierul Iosefin. In urma acesteia, Corneliu Vaida a venit cu propunerea…

- Daca pana in 1732, timișorenii au baut apa din raul Bega, fiind nepoluat, dupa cațiva ani, apa a devenit mai tulbure și au fost nevoiți sa caute soluții. Reprezentanții Muzeului Național al Banatului povestesc ce apa au mai baut timișorenii de-a lungul veacurilor.