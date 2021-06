Vernisajul expozitiei Calatoria“ a artistului Mircia Dumitrescu, la Academia Romana

Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia "Calatoria", a artistului Mircia Dumitrescu, care cuprinde lucrari de gravura, desen, sculptura si tapiserie realizate in ultimii cinci ani si grupate in cicluri compozitionale, va fi vernisata, marti in Sala "Theodor Pallady" a Bibliotecii Academiei Romane. La eveniment, moderat…

- In data de 2 iunie 2021 s-au implinit 200 de ani de la nasterea marelui om de stat Ion C. Bratianu. In memoria sa, Biblioteca Academiei Romane organizeaza simpozionul „Ion C. Bratianu – 200 de ani de la naștere”, joi, 3 iunie. La evenimentul care se va desfasura in Amfiteatrul „Ion…

- Conferinta va avea loc in Amfiteatrul "Ion Heliade Radulesculdquo;, incepand cu ora 12.00, si va fi urmata de vernisarea expozitiei 10 mai in istoria Romanieildquo;.Academia Romana si Biblioteca Academiei Romane celebreaza marti, 11 mai 2021, prin conferinta publica sustinuta de academician Ioan Aurel…

- Evenimentul se va desfasura in Amfiteatrul "Ion Heliade Radulesculdquo; al Bibliotecii Academiei Romane, incepand cu ora 11.00.Academia Romana, prin Sectia de Stiinte Tehnice, in parteneriat cu Institutul National pentru Studiul Totalitarismului si Centrul de Studii Ruse si Sovietice Florin Constantiniuldquo;,…

- Expozitia "Manastirea Voronet, 533 de ani de la infiintare, 30 de ani de la redeschidere" se va deschide marti, in Sala "Th. Pallady" a Bibliotecii Academiei Romane, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, la eveniment, organizat de Biblioteca Academiei Romane,…

