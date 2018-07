Stiri pe aceeasi tema

- La Centrul de Cultura Arcuș are loc miercuri, 18 iulie 2018, de la ora 19.00, vernisajul Expoziției de pictura „Peisaje și femei” a artistului basarabean Fioghin Calistru. Curatorul expoziției, Attila Kopacz, a facut o selecție de lucrari noi, provocatoare, care reprezinta limbajul și coloristica specifica…

- Pianistul oradean Zoltan THURZO susține astazi, la Centrul de Cultura Arcuș, un recital interactiv de pian pe tema „Lumea lui Mozart”. Recitalul se va desfașura de la ora 19.00, la Centrul de Cultura Arcus (ce iși desfașoara activitatea la Casa Bastion, str. Oltului nr. 6, Sfantu Gheorghe), in program…

- Un recital de excepție susținut de violonistul Alexandru Tomescu și pianista Angela Draghicescu va avea loc maine, la sediul Centrului de Cultura Arcuș din Sfantu Gheorghe, evenimentul fiind cuprins in minunatul Turneu internațional Stradivarius „BALADA, UN SECOL DE MUZICA”, susținut de cei doi muzicieni.…

- Sfantu Gheorghe se numara printre localitațile in cuprinse in Turneul Internațional Stradivarius „BALADA, UN SECOL DE MUZICA”, susținut de violonistul Alexandru Tomescu, impreuna cu pianista Angela Draghicescu. Recitalul de excepție derulat in municipiul reședința a județului Covasna va avea loc in…

- Centrul de Cultura Arcuș organizeaza, vineri, 25 mai, la sediul din Sfantu Gheorghe, un eveniment inedit: recitalul susținut de pianistul oradean Zoltan Thurzo, eveniment ce se va derula sub tema „Lumea lui Strauss”. Recitalul va avea loc de la ora 19.00, la Centrul de Cultura Arcus (ce iși desfașoara…

- Centrul de Cultura Arcuș gazduiește marți, 15 mai, la sediul sau din Sfantu Gheorghe, un concert cameral de excepție, sustinut de violonistul Antal ZALAI din Budapesta (Ungaria) și pianista Jenni LAPPALAINEN din Helsinki (Finlanda). Concertul va avea loc la ora 19.00, la „Casa Bastion” (sediul Centrului…

- Joi, 10 mai 2018, de la ora 19.00, in Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (loc. Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), va avea loc un concert cameral de excepție sustinut de Cvartetul „Gaudeamus” din Brașov avand ca soliști pe Lucia Neagoe, vioara 1; Raluca Irimia, Vioara 2; Leona Varvarichi,…

- Centrul de Cultura Arcuș gazduiește astazi, 3 mai, la sediul sau din Sfantu Gheorghe („Casa Bastion”, din strada Oltului, nr. 6), vernisajul expoziției pictorului Virgiliu Parghel. Evenimentul are loc de la ora 19.00. Artistul a fost discipolul marilor maeștri Corneliu Baba și Marius Cilievici, au transmis…