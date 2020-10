Veritabilă evocare și autentică pomenire... In fiecare an, la Moșii de Iarna, de Toamna și Moșii de Vara, in Sambata Sfantului Teodor Tiron, a Floriilor sau a Rusaliilor, dreptslavitorii (dreptmaritorii) creștini iși evoca și pomenesc, in rugaciuni, liturghii, panahide și parastase, stramoșii, moșii, parinții și inaintașii lor, in duh de sfanta recunoștința și onesta considerație ori admirație, fiindca noi, ramanem, ne aflam in deplina comuniune și desavarșita legatura cu toți ai noștri din neam, raposați și adormiți, care, pur și simplu, au mare nevoie de mijlocirea, pomenirea, invocarea și rugaciunea Bisericii!... Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

