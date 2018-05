Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu a avut locurile cu cea mai buna panorama, publicul de la nunta regala dintre Printul Harry si Meghan Markle s-a bucurat de momente unice. Odata cu corul din Catedrala, unde a avut loc ceremonia, mulțimea a cantat „Stand by me” și a inceput sa se unduiasca ușor. Sinergia oamenilor a fost…

- Prințul Harry și Meghan Markle s-au casatorit sambata, 19 mai 2018, la Windsor, la Capela St George, și nu mai puțin de 100.000 de oameni au mers sa-i vada live, la nunta. Prințul Harry și Meghan Markle au oferit o imagine de poveste, cu primul lor sarut, in calitate de soț și soție, dar și […] The…

- Exista si un alt motiv pentru care multipla campioana de tenis Serena Williams nu a participat la turneul de la Roma, in afara de nevoia de a se pregati mai bine pentru competitii dupa ce, recent, a devenit...

- Eveniment de gala in Marea Britanie, acolo unde Prințul Harry se casatorește cu Meghan Markle, fosta actrița. La nunta sunt prezente personalitați precum George Clooney, David Beckham, Elton John, Serena Williams.

- Sase sute de persoane au fost invitate la nunta printului Harry cu Meghan Markle, ce va avea loc sambata, la Castelul Windsor. Cu aceasta ocazie, jurnalistii de la AFP au realizat o prezentare a principalilor participanti la eveniment, in randul carora se vor afla membri ai familiei regale britanice,…

- In urma cu cateva zile, Thomas Markle a suferit un atac de cord, iar acum urmeaza sa fie operat pe inima. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Motiv pentru care tatal lui Meghan Markle nu va participa la nunta regala care va avea loc pe 19 […] The post Tatal lui…

- Actrita Meghan Markle va fi o cu totul alt fel de mireasa regala, care va aduce milioane de noi simpatizanti pentru familia regala britanica, conform unui biograf al unei alte mirese regale celebre, printesa Diana, mama printului Harry, conform Press Association. Biograful Andrew Morton atrage atentia…

- O tanara a luat o decizie drastica dupa ce si-a vazut pozele de la nunta. Originara din Statele Unite ale Americii, Eden Sanboeuf are acum 28 de ani, iar in clipa in care a mers in fata altarului si a spus „Da”, cantarea foarte multe kilograme. Desi pana atunci acest lucru nu a deranjat-o foarte […]…