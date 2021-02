"Verificări suplimentare" Un deputat PSD acuză că a fost discriminat la o bancă din cauză că este parlamentar Deputatul PSD Laurentiu Viorel Gîdei acuza, într-o postare pe Facebook, ca la o filiala de banca din Galați i s-a spus ca este nevoie de verificari suplimentare în cazul sau, pentru ca este parlamentar.



Gîdei spune ca nici dupa cinci zile verificarile bancii nu erau încheiate și spune ca acestea sunt &" o forma de abuz, de discriminare&".



Deputatul PSD afirma ca luni a intrat într-o sucursala de banca pentru a dechide un cont cu card atașat și i s-a spus ca îl va primi în câteva minute.



