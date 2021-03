Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca in acest an, cel mai tarziu in lunile octombrie-noiembrie, vor fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți pentru toate școlile din țara. „Este mare nevoie de profesionalizarea performanței in școlile romanești.…

- Scandal la o scoala din Iasi, unde un invatator a fost inregistrat in timp ce tipa la copii si le vorbeste urat la ore. Parintii m[rturisesc ca micutii, elevi in clasa a doua, sunt terorizati.

- Inregistrari incredibile cu un profesor de la Scoala Gimnaziala “Mihai Codreanu” din municipiul Iasi au fost publicate luni. Invațatorul Constantin Șerban a fost surprins in momentul in care ii jigneste pe copii si ii ameninta. Acesta este acuzat de parintii mai multor elevi ca ii terorizeaza constant…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata ca va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala reintra in scenariul roșu. Declarația vine in aceeași zi in care 17 localitați din jurul Capitalei au intrat in scenariul roșu ca…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca este „absolut convins” ca 530 de milioane de lei destinati burselor elevilor vor fi cuprinsi in bugetul de stat pe acest an, conform Agerpres. “Am avut aceasta solicitare de cuprindere a burselor elevilor. Este public ce am cerut de mai mult…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-ar putea renunța la masca de protecție in timpul orelor de sport, dar trebuie sa vorbeasca și cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, sa fie de acord. Ministrul Educației a dat exemplele celor mai multe țari din Europa, in care masca de protecție…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat marti ca in cazul in care parintele refuza sa-si dea acordul pentru testarea elevului care manifesta simptome de COVID-19, acel elev va avea restrictionata participarea fizica in colectivitate pentru o perioada de 14 zile. „Formularul nu este obligatoriu.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, considera ca elevii ar putea veni la școala și sambata, pentru orele de educație remediala, iar dascalii sa fie platiți in plus pentru aceste ore. “Printre cele 7.203 de școli nu este nici una care sa spuna ca nu are nevoie de nici un fel de acțiune remediala. Sunt…