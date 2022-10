Verificări la localurile tip fast-food din Pitești. Unul a fost închis Sancțiuni de peste 40.000 de lei in utma controalelor din localurile de alimentație publica din Pitești. Un local a fost inchis. In ziua de 19 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au desfașurat o acțiune de verificare la localuri de alimentație de tip fast-food, in municipiul Pitești, impreuna cu reprezentanți ANPC, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

