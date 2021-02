Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea ISU Constanta a dispus derularea unei verificari in urma incendiului care a avut loc marti la un bloc de pe bulevardul Mamaia, soldat cu decesul unei femei care a cazut in gol de la etajul VI, iar IGSU a constituit deja o comisie care se va deplasa in zona in vederea clarificarii situatiei.…

- Azi-noapte, 9/10 februarie, ora 23.50, polițiștii din Tauții Magherauș, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe D.N.1C, au procedat la urmarirea in trafic a unui autoturism care circula pe sensul de mers Baia Mare – Seini. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalele luminoase și acustice…

- Copilul de 13 ani pe care un barbat l-a trântit de pamânt într-un parc de joaca din municipiul Hunedoara, duminica dupa-amiaza, 7 februarie, a suferit o fractura la cap, cu pierdere de constienta, conform tomografiei si investigatiilor efectuate…

- FOTO VIDEO| Violența EXTREMA intr-un parc de joaca! Un barbat a TRANTIT de pamant un copil sub ochii tuturor Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata pe numarul unic de urgența 112, despre faptul ca un copil a fost trantit la pamant de un parinte in zona unui parc, situat pe raza municipiului…

- Scene de o brutalitate infioratoare intr-un parc din Hunedoara. Doi copii au fost luați pe sus de un barbat care i-a trantit cu putere de pamant. Unul dintre copii a ramas inconștient și inert mai multe minute. Totul a fost surprins și de un cetațean care a filmat scena cu telefonul mobil.Poliția l-a…

- Duminica, in jurul orei 15.50, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata pe numarul unic de urgența 112, despre faptul ca un copil a fost trantit la pamant de un parinte in zona unui parc, situat pe raza municipiului Hunedoara. Imediat la fața locului s-a deplasat o echipa de ordine publica…

- Cunoscutul vlogger Andy Popescu a fost amendat de jandarmi cu suma de 1.200 de lei, vineri seara, in Piața Constituției din București, dupa ce s-a intalnit cu mai mulți fani fara sa respecte regulile sanitare impuse de pandemie, potrivit site-ului realitatea.net. Incidentul s-a petrecut in jurul orei…

- Cea mai folosita aplicatie de comunicare are un nou set de conditii de utilizare, care prevad transmiterea informatiilor colectate catre Facebook, companie care detine WhatsApp. Facebook nu renunta la accesarea datelor colectate de WhatsApp, chiar daca Uniunea Europeana a interzis acest lucru. Doar…