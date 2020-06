Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul General de Stat al Inspectiei Muncii a dispus Corpului de Control al Calitatii Inspectiei verificarea modului in care ITM Bucuresti si ITM Prahova au efectuat controalele la o societate comerciala din domeniul confectiilor textile, informeaza vineri Inspectia Muncii intr-un comunicat. "Ca…

- „Se confirma informația aparuta in spațiul public cu privire la o angajata a unei societați de confecții cu sediul in București și punct de lucru in Prahova care nu și-a primit drepturile salariale”, a scris miercuri seara pe Facebook Ministrul Muncii Ministrul Muncii Violeta Alexandru, despre cazul…

- Inspectia Muncii face verificari asupra companiilor care au incasat somaj tehnic de la stat, desi beneficiau in acelasi timp si de fonduri europene, controalele derulandu-se si asupra PFA-urilor sau intreprinderilor individuale, a afirmat ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bucuresti a decis sistarea activitatii pe un santier din Bucuresti, in urma unor controale realizate marti pe mai multe santiere din Capitala, potrivit unui comunicat remis miercuri de Inspectia Muncii. Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti…

- Corpul de control al primului-ministru a efectuat o acțiune de control la Inspecția Muncii care a vizat perioada 01.01.2017 – prezent. Printre altele s-a constatat ca nu a fost achiziționat un nou sistem REGES/REVISAL, deși acest lucru trebuia facut inca de acum doi ani. De asemenea, au fost achiziționate…

- Numarul contractelor individuale de munca suspendate de la data instituirii starii de urgenta (16 martie) a scazut vineri din nou sub un milion, cifrele Inspectiei Muncii transmise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale indicand 997.937 de contracte de munca suspendate, relateaza Agerpres. Dintre…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat ca a inceput inrolarea tuturor angajaților statului roman in REVISAL, baza de date cu toți angajații din Romania, gestionata de Inspecția Muncii. “De astazi incep un demers de inrolare a TUTUROR angajatilor platiti/angajati de statul roman (direct sau sub…