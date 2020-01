Verificări în perioada sărbătorilor de iarnă Verificari in perioada sarbatorilor de iarna Politistii au verificat în perioada sarbatorilor de iarna peste 3.800 de unitati detinatoare de valori - între care centre comerciale, statii de distributie a carburantilor, casierii, autovehicule de transport. Controalele au urmarit prevenirea depozitarii valorilor în spatii nesecurizate si a realizarii de transporturi specifice cu personal si mijloace care nu îndeplinesc cerintele legale, precum si verificarea planurilor de paza. În urma controalelor au fost aplicate aproape 600 de sanctiuni contraventionale… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

