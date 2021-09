Verificări în cazul facturilor uriașe la curent. Ce a decis compania de electricitate Electrica Furnizare a anunțat ca a fost demarata o verificare suplimentara a facturilor emise cu valori atipice in raport cu istoricul de facturare și comportamentul de consum in cazul unora dintre clienții casnici, dupa ce mai multe persoane au primit facturi exorbitante pentru energia electrica. ”Ca urmare a situațiilor constatate in ultima perioada cu privire […] The post Verificari in cazul facturilor uriașe la curent. Ce a decis compania de electricitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la momentul caderii Afganistanului in mainile talibanilor, statul roman a evacuat pe rand aproape toți romanii aflați pe teritoriul statului afgan. Opt, insa, au refuzat sa revina in țara, in ciuda faptului ca au fost contactati in numeroase randuri de Celula de criza interinstitutionala, dar de…

- Inca doua familii din judetul Alba au semnalat primirea unor facturi uriase la serviciul de energie electrica. Una trebuie sa plateasca 11.000 de lei, iar o alta suma de 22.700 de lei. Unul dintre titularii contractului cu Electrica Furnizare, un barbat din Poiana Galdei, a primit factura cu suma de…

- Furnizorii nu aveau voie sa mareasca prețul energiei daca au stabilit un preț fix timp de un an, de la 1 iulie anul acesta, a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu. Popescu a adaugat ca a demarat controale la toți furnizorii, impreuna cu ANRE și Protecția Consumatorului. „Nu aveau voie sa mareasca…

- Familia din Alba, care a primit o factura uriașa la curent, de peste 27.000 de lei, scapa de necaz. Furnizorul de energie susține ca factura a fost transmisa automat, in mod eronat, catre client din cauza unei anomalii pe lantul de facturare si in sistemul informatic. Electrica Furnizare a anunțat factura…

- Compania farmaceutica elvetiana Roche a anuntat, marti, omologarea in Japonia a cocktailului de anticorpi dezvoltat impreuna cu laboratorul american Regeneron, pentru forme usoare si moderate de Covid-19, informeaza AFP. Japonia este prima tara din lume care aproba acest tratament, care de altfel a…

- Dosar penal deschis in cazul exploziei de la rafinaria Petromidia. Trei persoane au fost ranite, doua dintre acestea find transportate cu elicopterul SMURD la spital. Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, a declarat ca in zona unde a avut explozia erau cinci angajați care s-au autoevacuat. Pana…

- Un avocat clujean a atacat in instanta prelungirea starii de alerta in Romania. Cazul a fost judecat de Curtea de Apel Cluj, care s-a pronuntat zilele acestea. Avocatul clujean Adrian Rusu Samuila a reusit sa obtina in instanta anularea prelungirii starii de alerta. Curtea de Apel Cluj a decis ca prelungirea…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si il cerceteaza pe judecatorul Costin Andrei Stancu, de la Curtea de Apel Pitesti, care a decis ca existenta SIIJ nu este justificata, invocand decizia CJUE, transmite MEDIAFAX. Potrivit Mediafax, inspectorii judiciari s-au autosesizat si il cerceteaza disciplinar,…