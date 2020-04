Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș desfașoara un program de control și inspecție, planificat cu scopul de a preveni riscurile de creare a focarelor de infecții cu COVID-19 in spitale și magazine din Timiș. Inspectorii au fost in control și la Maternitatea Odobescu și au gasit totul in regula.…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș informeaza ca noua dintre cei zece bebeluși depistați inițial cu COVID-19 la Maternitatea Odobescu nu au coronavirus. Doar un bebeluș este pozitiv dupa retestare. Noua din cei 10 bebeluși nascuți la Odobescu sunt negativi la testul de coronavirus, conform DSP…

- Județul Hunedoara se afla in top in ceea ce privește amenzile aplicate de Direcția de Sanatate Publica pentru nerespectarea normelor privind combaterea bolilor. 12 amenzi au fost aplicate de DSP. ” Pana in prezent, inspectorii sanitari din cadrul direcțiilor de sanatate publica au aplicat…

- Masuri anti-coronavirus: Adunarile cu mai mult de 1.000 de persoane se suspenda; fara vizite in spitale la pacienții internați in Eveniment / on 08/03/2020 at 18:23 / Activitațile care implica participarea a mai mult de 1.000 de persoane au fost interzise, iar cele cu un numar mai mic de participanți…

- Prefectura Valcea informeaza ca, in contextul situației actuale de circulație a noului coronavirus (COVID-19) și in special a situației din Italia unde se afla o comunitate mare de romani, s-au identificat mai multe spații la nivelul județului in care sa se faca carantinarea persoanelor care vin din…

- Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș fac verificari la clinica stomatologica din Pitești, acolo unde un copil de patru ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce i s-a facut anestezie, DSP aplicand deja o amenda de 20.000 de lei unitații medicale, anunța MS,…

- Noua spitale din Capitala vor asigura asistenta medicala de urgenta in ziua de 24 ianuarie, cu ocazia sarbatorii legale „Unirea Principatelor Romane”, anunța Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București.

- Direcția de Sanatate Publica a trimis, la Școala 133 din Capitala, o echipa de inspectori sanitari pentru a incepe o verificare dupa ce unitatea a fost evacuata in urma unei deratizari, informeaza Ministerul Sanatații, anunța MEDIAFAX.„Urmare a situației inregistrate la Școala 133, menționam…