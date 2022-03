Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anunțat vineri noi sancțiuni aplicate benzinariilor in urma creșterilor nejustificate ale prețurilor la carburanți. ANAF a aplicat 6 sancțiuni in valoare de 140.000 de lei, IGSU a aplicat benzinariilor amenzi de 750.000 de lei, in timp ce sancțiunile aplicate de ANPC au ajuns pana acum la…

