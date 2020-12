Verificarea respectării Legii 55/2020 în tot județul Mureș In aceasta seara, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu lucratori ai celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții in domeniu, au intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

