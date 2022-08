Verificarea legalitatii transportatorilor de persoane.

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 22 august 2022, in intervalul orar 06:00-09:00, politistii rutieri hunedoreni au efectuat o serie de controale in trafic, pe principalele artere rutiere din judet, pentru verificarea legalitații transportului rutier public de persoane. Actiunea politistilor rutieri hunedoreni se circumscrie…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au acționat in aceasta dimineața pe drumurile publice din județ, pentru verificarea modului in care se efectueaza transportul public de persoane. Verificarile au evidențiat mai multe nereguli, iar polițiștii au aplicat opt sancțiuni…

- Politistii rutieri din judetul Alba au actionat pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane si marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 68 de amenzi. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile. In perioada 18- 24 iunie 2022, politistii rutieri din…

- Politistii rutieri, impreuna cu repezentantii Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, au controlat in aceasta dimineata 112 autovehicule si au aplicat 44 de sanctiuni contraventionale Ieri dimineata, in intervalul 07.00-09.00, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de…

- Un numar de 32 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 37.850 de lei, au fost aplicate joi de politistii rutieri giurgiuveni in cadrul unei actiuni pentru verificarea legalitatii transportului public de marfa si persoane, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul Serviciului Rutier Giurgiu…

- Miercuri, 6 Iulie: Polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea intervin in acest moment la un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane. Din primele verificari efectuate se pare ca ar fi vorba de o coliziune intre doua autoturisme pe DN 64, in localitatea Raureni, unul…

- Polițiștii rutieri au efectuat luni, 4 iulie, o acțiune in traficul din municipiul și județul Arad, fiind vizați șoferii care efectueaza transport public de persoane. In urma acțiunii au fost date mai multe amenzi pentru viteza excesiva, depașire neregulamentara, comportament agresiv in trafic și...…

- Politistii rutieri din judetul Alba au actionat pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane si marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 85 de amenzi. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile. In perioada 13- 19 iunie 2022, politistii rutieri din…