Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel a transmis vineri un mesaj de binecuvantare elevilor, parintilor, invatatorilor si profesorilor romani de pretutindeni, in contextul in care luni, 13 septembrie, incepe noul an scolar 2021-2022. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat 2021 an omagial al pastoratiei romanilor…

- Comisia Europeana cere explicit Romaniei sa nu plateasca din PNRR salarii și sporuri pentru funcționarii implicați in program Comisia Europeana cere informații suplimentare legate de cheltuielile privind digitalizarea administrației din Romania. Reprezentanții instituției cer insistent autoritaților…

- Pe 8 septembrie, creștinii sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Povestea venirii pe lume a celei care I-a dat viața Mantuitorului Iisus Hristos, este prezentata sumar in Biblie. Dupa tradiție, parinții sai se numeau Ioachim și Ana și locuiau in orașelul Nazaret din Galileea. Parinții…

- Politisti de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Buzau, impreuna cu jandarmi au actionat ieri, pe DN10, tronsonul Viperesti – Siriu, pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice si a faptelor ilegale asociate din taierea arborilor, circulatia, depozitarea, prelucrarea primara…

- Arheologii au fost fascinați de o impresionanta descoperire istorica la Hillingdon, in vestul Londrei, un tezaur incredibil datand din vremea lui Iisus Hristos. Captura provine dintr-o perioada de mari schimbari, cand romanii au inceput sa se stabileasca in Marea Britanie, punand piatra de temelie a…

- OBTINEREA DE CATRE PERSOANELE FIZICE A DOCUMENTELOR FISCALE NECESARE IN STRAINATATE Pentru obtinerea fara deplasare la organele fiscale din cadrul ANAF, a urmatoarelor documente: certificate de rezidența fiscala pentru persoane fizice rezidente in Romania; certificate privind atestarea impozitului…

- Declarația premierului Romaniei privind exploatarea miniera de la Roșia Montana i-a infuriat pe rockerii romani, care nu-l pot considera pe Florin Cițu unul de-al lor, potrivit smartradio.ro. „Rock-ul a fost mereu de partea celor slabi, a celor opresați și haituiți de sistem, oricare ar fi…

- Liviu Iolu, fost purtator de cuvant al Guvernului Ciolos, ironizeaza discursul lui Ludovic Orban, care a afirmat ca PNL are niste parteneri de guvernare care de multe ori se comporta ca si cum nu s-ar fi nascut in Romania. „Nu i-am vazut la momente esentiale in celebrarea a tot ceea ce este simbol…