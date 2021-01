Stiri pe aceeasi tema

- „Tanara a avut simptome, drept pentru care a facut testu. A facut un test PCR și pentru ca arata altfel s-a facut și secvențierea. (...) Tanara era speriata. Starea clinica e foarte buna. Imparte domiciliul cu alte persoane insa. Sunt testate si celelalte persoane”, a anunțat ministrul Sanatații, vineri…

- „Tanara a avut simptome, drept pentru care a facut testu. A facut un test PCR și pentru ca arata altfel s-a facut și secvențierea. (...) Tanara era speriata. Starea clinica e foarte buna. Imparte domiciliul cu alte persoane insa. Sunt testate si celelalte persoane”, a anunțat ministrul Sanatații, vineri…

- „Tanara a avut simptome, drept pentru care a facut testu. A facut un test PCR și pentru ca arata altfel s-a facut și secvențierea. (...) Tanara era speriata. Starea clinica e foarte buna. Imparte domiciliul cu alte persoane insa. Sunt testate si celelalte persoane”, a anunțat ministrul Sanatații, vineri…

- Campania de vaccinare pentru combaterea infectiilor COVID-19 se va desfasura in trei etape, in Romania fiind organizate aproximativ 900 de centre de vaccinare. In etapa I va fi vaccinat personalul din sistemul medical public si privat si personalul care deserveste activitati critice (de la aparare,…

- Un tanar de 28 de ani, care era cautat de autoritatile din Romania si Germania dupa ce ar fi comis un jaf armat, a fost retinut in Punctul de Trecere a Frontierei Albita din judetul Vaslui, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova informeaza ca, incepand cu data de 14 decembrie 2020, se prelungește cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul Romaniei. Pentru o corecta ințelegere a legislației și pentru ca fiecare cetațean sa poata sa identifice mai ușor situația in care se afla,…

- Ministerul Apararii Naționale se va implica in campania de vaccinare a populației impotriva Covid-19 și va asigura securitatea și stocarea in condiții optime a dozelor de vaccin, imediat ce acestea vor ajunge in Romania. Ministerul Apararii Naționale are un rol foarte important de sprijin al efortului…

- La lumina unui nou rasarit, cand aștern aceste randuri, in Republica Moldova, succesoarea de azi a Basarabiei voievodale, s-a consumat și al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale și s-au anunțat rezultatele oficiale. Victoria zdrobitoare a Maiei Sandu relanseaza speranțele romanilor basarabeni…