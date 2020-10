Vergil Chitac, primarul nou ales al municipiului Constanta, a fost la Festivalul DbutanT 2020. Ce a spus pe scena

Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea oficiala a Festivalului DbutanT, singurul eveniment de arta teatrala la nivel national, care vine in sprijinul exclusiv al debutantilor din domeniu, va avea loc luni, la Teatrul de Stat Constanta, timp de patru seri urmand sa se desfasoare live spectacole.Editia din acest an a…

- Este Ziua Mondiala a Educatiei. Vergil Chitac, primarul ales la 27 septembrie sa conduca destinele municipiului Constanta pentru urmatorii patru ani, a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj.Este Ziua Mondiala a Educatiei. In acest an, dincolo de obisnuitele urari si ganduri de bine, as vrea…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a aprobat, joi, incheierea unui acord de parteneriat cu Teatrul „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe si finantarea cu 10.000 de lei a celei de-a V-a editii a festivalului-concurs D-BUTAN-T, care va avea loc luna aceasta. Directoarea TAM, Anna Maria Popa, a precizat…

- Primarul ales al municipiului Constanta, liberalul Vergil Chitac, a declarat, miercuri, ca printre lucrurile pe care le va face imediat ce va prelua mandatul in mod oficial va fi chemarea Curtii de Conturi pentru a verifica legalitatea cheltuirii banului public pana in prezent si a contractelor aflate…

- "Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simtit gustul pastei de dinti. Deoarece acestea sunt simptome ale infectiei cu noul coronavirus, am facut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Ma simt putin slabit, dar per total sunt bine. Maine ma duc la spital pentru o noua examinare si bineinteles…

- Reales in funcția de primar al municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a anunțat, marți, ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus, informeaza Agerpres."Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simtit gustul pastei de dinti. Deoarece acestea sunt simptome ale infectiei cu noul coronavirus,…

- „Este o situatie inedita in municipiul Sfantu Gheorghe faptul ca un singur reprezentant al partidelor romanesti a ajuns in Consiliul Local. Eu cred ca partidele ar trebui sa faca o analiza, pentru ca, totusi, s-a vazut clar ca romanii din Sfantu Gheorghe s-au prezentat intr-o masura mai mica la vot…

- Opt spectacole au intrat in finala celei de-a cincea editii a Festivalului national de teatru DbutanT, care va avea loc in luna octombrie in organizarea Teatrului „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe si a Teatrului de Stat din Constanta. Potrivit organizatorilor, in concurs au fost inscrise un…