- Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta, a explicat, intr-un interviu in exclusivitate acordat jurnalistului Adrian Ursu, la Antena 3, ca Spitalul de Boli Infectioase va fi reabilitat, cel mai probabil, in anul 2023.

- Florin Citu a anuntat ca a vorbit cu primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac si i a cerut demiterea managerului spitalului, Stela Halichidis Managerul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de votImediat dupa producerea tragediei…

- Primarul orasului Constanta, Vergil Chitac, a transmis un mesaj in urma tragediei care s-a produs vineri, Spitalul de Boli Infectioase, in urma caruia sapte constanteni si-au pierdut viata.

- “Vineri, 1 octombrie 2021 este, fara indoiala, cea mai grea zi din mandatul meu de primar. Este o zi in care trebuie sa stam drepți in fața responsabilitații, și cu capul plecat, in semn de respect pentru cei pe care, din pacate, i-am pierdut in aceasta zi nefasta”, a transmis primarul orașului Constanța,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat vineri ca șapte persoane au murit vineri in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. El a spus ca Departamentul pentru Situații de Urgența a comunicat eronat cifra inițiala de 9 decese. Bode a mai spus ca pompierii au facut doua controale…

- sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea Primarul Constanței, Vergil Chițac, a declarat, vineri, in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase in care au murit șapte pacienți internați la ATI, ca ”in momentul de fața nu sunt probleme”, iar instalația electrica ”este o instalație buna”. Chițac…

- Pompierii și mai multe ambulanțe au intervenit, vineri dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Din primele informații, s-a dat alerta ca urmare a unui incendiu. Din imaginile surprinse la fața locului se poate vedea fumul degajat. S-a intervenit pentru evacuarea pacienților. In zona…

- Aseara a fost facut public convocatorul pentru sedinta Consiliul local al municipiului Constanta care va avea loc vineri, 30 iulie 2021, incepand cu ora 13.00.Convocatorul are, pe ordinea de zi, 44 de puncte.Printre acestea sunt si trei proiecte, initiate de Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta,…