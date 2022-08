Stiri pe aceeasi tema

- Principala problema a Romaniei in ceea ce priveste importul de forta de munca va fi in momentul in care tara va intra in spatiul Schengen, deoarece exista riscul ca acei muncitori sa plece de la noi, iar singura solutie, gasita cu experti constitutionalisti, ar fi un acord bilateral in momentul in care…

- Stațiunea Mamaia nu este goala in prezent, dar numarul de turiști este mai mic decat anul trecut, o situație care poate fi pusa pe seama unor cauze obiective, a declarat primarul Constanței, Vergil Chițac. Intrebat pe B1 TV daca urmarește efectele deciziei de a suspenda plata parcarii pe timp de noapte,…

- In ultimii zece ani, numarul cazurilor de boli de origine animala transmise oamenilor, așa cum este variola maimuței, a crescut cu 63% comparativ cu deceniul precedent. Acum, trebuie sa acționam pentru a evita ca Africa sa devina epicentrul bolilor infecțioase emergente, a cerut Organizația Mondiala…

- Vești de ultima ora pentru bucureșteni. Familiile carora li s-au repartizat locuinte sociale in blocul din B-dul Prelungirea Ghencea nr. 322-326, nefinalizat deocamdata, ar putea beneficia de un sprijin financiar cu valori cuprinse intre 1.250 – 1.750 de lei. Un proiect de hotarare in acest sens, initiat…

- La 3 ani de la caderea regimului condus de Vlad Plahotniuc, oamenii PAS care controleaza cele mai importante instituții din stat – Parlamentul, Guvernul și Președinția acuza instituțiile regulatorii ca ar fi inca pline de oamenii fostului lider PDM. Controversatul deputat PAS, Dumitru Alaiba crede ca…

- A sosit caldura. Oamenii au inceput sa petreaca din ce in ce mai mult timp afara. Foarte mulți primesc musafiri in aceasta perioada a anului. Asta ii indeamna sa iși amenajeze spațiile in aer liber in cel mai mic detaliu.

- Informațiile de ultima ora intrate in posesia noastra arata ca la Cabinetul președintei Comisiei Europene tocmai ce a fost depusa toata documentația solicitata cu privire la gravele nereguli financiare constatate inclusiv de Curtea de Conturi a Romaniei la Agenția de Cooperare Internaționala pentru…

- Sefa ANAF, Mirela Calugareanu, a fost numita marti, de Parlament, in functia de consilier la Curtea de Conturi, pentru un mandat de 9 ani, scrie STIRIPESURSE.RO.S au inregistrat 160 de voturi 39;pentru 39; si 92 de voturi 39;impotriva 39;. Calugareanu va renunta la conducerea Fiscului.Surse parlamentare…