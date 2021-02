Vergil Chitac: Ce punem pe primul loc, omul sau masina? Primarul Vergil Chitac face noi declaratii privind situatia locurilor de parcare. Primarul spune ca scopul regulamentului parcarilor nu este de a i taxa pe oameni, ci de a descuraja traficul si stationarea masinilor in zona centrala a orasului."Dragi constanteni, va rog sa mi spuneti parerea voastra. Va doriti un oras in care spatiul public sa fie folosit pentru plimbare, relaxare si recreere Sau un oras ale carui strazi, trotuare si spatii verzi lasa impresia unui targ auto permanent Sunte ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

