Stiri pe aceeasi tema

- UTA a invins-o pe FCSB, scor 2-1, in runda cu numarul 7 din Superliga. Florinel Coman, eliminat in minutul 83, a acuzat arbitrajul. Florinel Coman a marcat golul FCSB-ului in deplasarea de la Arad, dar in partea secunda și-a pierdut cumpatul și a vazut doua cartonașe galbene. Liderul celor de la FCSB…

- Darius Olaru a anuntat ca ii va face pe plac patronului, care a cerut antrenamente mai dure la FCSB. Capitanul ros-albastrilor a marcat in FCSB – Poli Iasi, scor 2-1, in etapa a 6-a a Ligii 1. Olaru a inscris in minutul 68, din pasa lui Florinel Coman, si rasufla usurat. A cincea victorie la […] The…

- Verdictul specialistului in arbitraj dupa cea mai controversata faza din FCSB – Poli Iasi 2-1. Darius Olaru risca sa fie eliminat pentru o intrare dura, dar Marian Barbu i-a acordat cartonas galben. Ion Craciunescu a rabufnit la adresa „centralului” partidei. In minutul 76, la scorul de 2-0 pentru FCSB,…

- Darius Olaru a acuzat arbitrajul, dupa ce FCSB a remizat cu Nordsjaelland, scor 0-0, in preliminariile Conference League. Capitanul ros-albastrilor s-a declarat nemultumit de rezultatul inregistrat de echipa sa, marturisind ca unele decizii ale centralului au fost in favoarea danezilor. FCSB a remizat…

- Darius Olaru a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Capitanul vicecampioanei Romaniei a avut a prestatie perfecta in derby-ul cu Dinamo. Capitanul echipei lui Elias Charalambous a marcat al doilea gol al partidei, cel care avea sa se dovedeasca a fi decisiv. FCSB a castigat marele derby cu Dinamo. Florinel…

- Farul a egalat la 1 in meciul cu Voluntari printr-un penalty transformat de capitanul Ionuț Larie. Faza din minutul 26 a fost una la limita, decizia venind in urma unei analize VAR. Campioana s-a vazut condusa inca din minutul 9 al disputei cu Voluntari. Farul a preluat inițiativa, a atacat in valuri,…

- S-a aflat care a fost verdictul lui Mihai Stoica, dupa amicalul FCSB – PAOK, scor 1-1, din cantonamentul din Olanda. Ros-albastrii au remizat cu echipa antrenata de Razvan Lucescu cu mai putin de doua saptamani inainte de reluarea Ligii 1. Florinel Coman a deschis scorul cu o executie spectaculoasa,…

- Valentin Mihaila a comis un penalty in partida dintre Cagliari si Parma, din semifinalele play-off-ului de promovare in Serie A, exclusiv in AntenaPLAY. Mijlocasul roman a inceput ca rezerva duelul, iar la scurt timp dupa ce a fost trimis in teren, si-a faultat un adversar in propriul careu. Partida…