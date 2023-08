Stiri pe aceeasi tema

- Darius Olaru a anuntat ca ii va face pe plac patronului, care a cerut antrenamente mai dure la FCSB. Capitanul ros-albastrilor a marcat in FCSB – Poli Iasi, scor 2-1, in etapa a 6-a a Ligii 1. Olaru a inscris in minutul 68, din pasa lui Florinel Coman, si rasufla usurat. A cincea victorie la […] The…

- Elias Charalambous, mulțumit dupa FCSB – Poli Iași 2-1. Tehnicianul vicecampioanei a reacționat dupa victoria echipei sale de pe Arena Naționala. Partida a contat pentru etapa a 6-a a Ligii 1. Dupa acest succes, FCSB iși continua forma excelenta din Liga 1. Vicecampioana Romaniei se afla, in momentul…

- Darius Olaru, capitanul de la FCSB, ar fi trebuit sa fie eliminat in meciul cu Poli Iași, caștigat de roș-albaștri cu 2-1, in etapa a șasea din SuperLiga. Darius Olaru s-a dus cu talpa direct pe glezna lui Mihai Bordeianu in minutul 77. Jucatorul moldovenilor a avut noroc ca nu s-a ales cu o accidentare…

- Darius Olaru a transmis un mesaj de lupta dupa eliminarea din Conference League a FCSB-ului. In direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY, vicecampioana Romaniei a fost invinsa in deplasarea cu Nordsjaelland, din turul trei preliminar. Capitanul ros-albastrilor a oferit prima reactie dupa meciul din Danemarca.…

- Mihai Chirica, primarul Iasului, a lansat atacuri in rafala dupa Poli Iasi – Universitatea Craiova 1-4. Edilul a atacat in termeni duri arbitrajul lui Istvan Kovacs. Poli Iasi a condus cu 1-0 pana in momentul eliminarii lui Alin Roman. Acesta a primit al doilea cartonas galben dupa un duel cu Baiaram.…

- Laurentiu Reghecampf, dupa Poli Iasi – Universitatea Craiova 1-4. Antrenorul formatiei din Banie a vorbit despre victoria echipei sale din meciul din etapa cu numarul 5 a Ligii 1. Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1, dupa ce a fost condusa la pauza, gratie golului marcat de Alin Roman. Tot Alin Roman…

- FCU Craiova a invins-o pe FC Botoșani, scor 1-0, in runda cu numarul 4 din Superliga. Fostul arbitru internațional Ion Craciunescu (72 de ani) a analizat cea mai fierbinte faza a partidei. In minutul 30, Dican și-a incercat norocul cu un șut de la mare distanța. Popa a respins in fața, direct la Mihai…

- Singura faza controversata a primei reprize din CFR Cluj - FCU Craiova a avut loc in minutul minutul 8. Cristi Manea a atins mingea cu mana in interiorul careului, dar Istvan Kovacs nu a dictat penalty. Ion Craciunescu a analizat faza și i-a dat dreptate „centralului”. Istvan Kovacs nu a avut mult…