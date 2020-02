VERDICTUL specialiștilor: prețurile proprietăților IMOBILIARE sunt UMFLATE cu mult peste valoarea lor reală! Cautați sa va cumparați un apartament insa vi se pare ca prețurile sunt extrem de piperate. Banuielile dumneavoastra sunt confirmate de specialiști: prețurile sunt UMFLATE de agenții imobiliari! Mai mult de jumatate (62%) dintre analistii CFA Romania considera ca preturile proprietatilor imobiliare din principalele orase sunt supraevaluate, iar un procent aproape similar (61%) estimeaza majorarea dobanzilor pentru scadente scurte, conform Agerpres. "Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (februarie 2021/februarie 2020) a inregistrat o valoare medie de 4,04%. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate (62%) dintre analistii CFA Romania considera ca preturile proprietatilor imobiliare din principalele orase sunt supraevaluate, iar un procent aproape similar (61%) estimeaza majorarea dobanzilor pentru scadente scurte. "Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (februarie…

- Cautați sa va imbogațiți rapid, fara prea mult efort? Specialiștii au dat verdictul: e investiția care va aduce garantat profit. Dupa o perioada de consolidare de cativa ani, aurul a marcat un avans de 20% in 2019, in pofida unui an spectaculos pe care l-a avut piata bursiera, iar perspectivele pentru…

- Bancile din Romania lanseaza campania de informare #DreptulLaBanking, prin care isi propun sa imbunatateasca dialogul cu publicul larg despre rolul pe care il au bancile si despre cum pot utiliza romanii serviciile bancare. Campania face referire la nevoile personale al romanilor, precum achizitia…

- Apartamentele vor continua sa se scumpeasca in 2020. Unde se vand cele mai scumpe locuințe din UE. Capitala in care casele se vand cu 12.910 euro/mp Preturile in sector imobiliar vor creste in anul 2020 cu pana la 10% in zonele cu potential de dezvoltare economica, potrivit unei analize RE/MAX Romania…

- Preturile in sector imobiliar vor creste in anul 2020 cu pana la 10% in zonele cu potential de dezvoltare economica, potrivit specialistilor companiei de birouri imobiliare RE/MAX Romania, citati in cadrul unui studiu de piata dat publicitatii luni. "Raportat la evolutia pietei imobiliare din Romania,…

- Marja de crestere a preturilor proprietatilor rezidentiale din Romania s-a situat, in ultimul trimestru din 2019 (T4), la 2,9%, dupa un plus de 3,2% in cele trei luni anterioare, potrivit unui raport transmis de Imobiliare.ro.

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, prezinta concluziile studiului anual realizat in parteneriat cu Imobiliare.ro despre piața imobiliara - o retrospectiva a anului 2019 și principalele tendințe pentru 2020. Studiul a fost…

- Elaborarea Planului Național Strategic, masuri pentru combaterea economiei subterane, inființarea camerelor agricole sau masurile de combatere a pestei porcine africane sunt printre temele aflate pe agenda de prioritați a reprezentanților agriculturii și industriei alimentare in anul 2020, potrivit…